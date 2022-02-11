Чита, 11 февраля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкальского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей медицинской сестры офтальмологического отделения государственного учреждения здравоохранения «Краевая детская клиническая больница» Забайкальского края, где по недосмотру ребёнок выпал из окна. Подробности уголовного дела, предусмотренного ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») сообщает телеграм-канал надзорного ведомства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Игрушка на окне

По версии следствия, 7 февраля 2021 г. в Чите находившаяся на посту медицинская сестра игнорировала игры малолетних пациентов во время дневного отдыха в коридоре и не принимала мер к их помещению в палаты. В результате 6-летний мальчик беспрепятственно вошел в помещение бытовой комнаты, где выпал из окна третьего этажа больницы, а через месяц скончался от полученных при падении травм.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд г. Читы Забайкальского края.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП в детской краевой клинической больнице произошло 7 февраля 2021 года. Предварительно установлено, что ребёнок зашёл в одно из хозяйственно-бытовых помещений, расположенных на третьем этаже здания, открыл окно и выпал.

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