Ташкент, 11 февраля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 февраля во время совещания заявил о необходимости разработки новых Правил дорожного движения (ПДД), которые «значительно устарели», на основе международных стандартов. Об этом сообщает Газета. уз со ссылкой на пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

По словам Асадова, все изменения в законодательство будут разрабатываться в обсуждении с депутатами, экспертами и общественностью.

«Согласно обнародованным данным, 45% аварий совершено из-за несоблюдения водителями ПДД, 10% — неопытности водителей, 25% — несоответствия состояния дорожной инфраструктуры требованиям и 20% — нарушения правил пешеходами», — отметил он.