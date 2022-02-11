Новосибирск, 11 февраля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Новосибирске с 17:00 (время местное) сегодня, 11 февраля, до 10:00 (время местное) 13 февраля ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

«12 февраля метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается повышенный, — говорится в прогнозе. — 13 и 14 февраля метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный».

Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов, прокомментировали в мэрии города.

На территории муниципалитета объявлено штормовое предупреждение из-за грязного воздуха.