Екатеринбург, 11 февраля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. На Среднем Урале пенсионерка лишилась 600 тысяч рублей. Всему виной мошенническая схема «родственник попал в ДТП». Об этом сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

Преступление произошло в Екатеринбурге 6 февраля. Неизвестный позвонил пенсионерке и представился сотрудником силовой структуры. Он сообщил, что зять и внук пожилой женщины попали в ДТП. За непривлечение родственников к уголовной ответственности злоумышленники потребовали 600 тысяч рублей.

Пенсионерка передала деньги мошеннику, когда тот приехал к ней домой. После его ухода выяснилось, что с родственниками все в порядке и никакого ДТП не было. Родные пожилой женщины обратились в полицию.

Правоохранителям удалось задержать мошенника. Оказалось, что большую часть денег он успел перевести сообщникам. Остальные средства у него изъяли. Возбуждено уголовное дело.