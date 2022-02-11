На Среднем Урале пенсионерка отдала мошенникам 600 тыс. рублей
Екатеринбург, 11 февраля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. На Среднем Урале пенсионерка лишилась 600 тысяч рублей. Всему виной мошенническая схема «родственник попал в ДТП». Об этом сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.
Преступление произошло в Екатеринбурге 6 февраля. Неизвестный позвонил пенсионерке и представился сотрудником силовой структуры. Он сообщил, что зять и внук пожилой женщины попали в ДТП. За непривлечение родственников к уголовной ответственности злоумышленники потребовали 600 тысяч рублей.
Пенсионерка передала деньги мошеннику, когда тот приехал к ней домой. После его ухода выяснилось, что с родственниками все в порядке и никакого ДТП не было. Родные пожилой женщины обратились в полицию.
Правоохранителям удалось задержать мошенника. Оказалось, что большую часть денег он успел перевести сообщникам. Остальные средства у него изъяли. Возбуждено уголовное дело.