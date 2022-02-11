Тула, 11 февраля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Около 80 тыс. человек приехали в Тульскую область в рамках государственной программы содействия переселению соотечественников из-за рубежа за десять лет действия программы. Данные на конец 2021 года опубликовало правительство региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Тульский пряник

В Тульской области госпрограмма заработала в 2011 году, и в первый год в регион приехали 283 человека, а в 2021 году — уже 8,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 11 февраля, губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил о выходе региона из программы содействия переселению соотечественников. Решение он объяснил тем, что это «заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии».