Москва, 14 февраля, 2022, 17:56 — ИА Регнум. По отношению к России Турция будет придерживаться политики постоянного дипломатического давления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

«Если Реджеп Тайип Эрдоган может каким-то образом давить на Россию по чувствительным вопросам, то он это делает без сомнений. В данном случае он демонстриует готовность поддерживать Украину в её конфликте с Россией, но насколько это далеко зайдёт? Где-то Эрдоган может практически поддержать Украину, но, всё-таки, основная цель подобного рода действий, это оказание дипломатического давления на Россию, чтобы добиваться от неё уступок на других направлениях — на кавказском или туркестанском», — сказал эксперт.

Напомним, что президент Турции недавно в очередной раз восказался в поддержку «территориальной целостности и государственного суверенитета» Украины, а между Турцией и Украиной было жостигнуто соглашение о строительстве на украинской территории завода по производству боевых дронов.