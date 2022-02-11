Санкт-Петербург, 11 февраля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Пользователи социальных сетей не оценили возвращение школьников Санкт-Петербурга к очному обучению после периода «дистанта» для средних и старших классов. Корреспондент ИА REGNUM изучил комментарии пользователей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина на днях сообщила, что ограничения, касающиеся дистанционного обучения школьников 7−11 классов и студентов колледжей, продлеваться не будут. То есть, с 14 февраля подростки вернутся к очному обучению в образовательных учреждениях.

Отмену ограничения поддержали далеко не все пользователи социальных сетей. Часть из них раскритиковала действия правительства Петербурга. По их мнению, еще рано отменять дистанционное обучение, так как улучшение эпидемической обстановки в городе не наблюдается. Люди приводят статистику в доказательство.

«Заболевших все больше — снимаем ограничения. Л — логика. Хотя я уже ничему не удивляюсь», — считает Мария Б.

С этим мнением согласна и другая пользовательница «ВКонтакте». Евгения Г. отметила, что «количество заболевших не уменьшилось, но всё возвращается на круги своя». Девушка назвала происходящее «цирком».

Часть пользователей предположила, что теперь на «дистант» уйдут учащиеся с первого по шестой класс. Однако ранее Ирина Потехина заявила, что такая мера нецелесообразна, так как для организации заочного обучения школьников родители должны также остаться с ними дома, а это повлияет на доходы петербургских семей. К тому же старшеклассники заражаются новым штаммом коронавируса «Омикрон» чаще остальных.

Комментаторы также строят теории о том, что правительство Петербурга вводило ограничения для проведения кампании вакцинации несовершеннолетних. «Проблему создали на ровном месте, чтобы статистику вакцинации повысить, а теперь всё на исходную возвращают», — считает Ева К.

В соцсети «ВКонтакте» также апеллировали к действующим в городе ограничениям. Пользователи ждут отмены запрета на проведение планового медицинского приёма, осмотра и диспансеризации. Вопрос отмены необходимости обязательного предъявления QR-кодов для посещения заведений также волнует большинство комментаторов.

Вместе с тем среди пользователей всегда находятся те, кто пытается иронизировать над новостью или ситуацией. Так, Юргис М. предположил, что скоро на локдаун отправят кошек и собак.

Напомним, ранее пользователи также раскритиковали и новость о введении ограничений, которые коснулись посещения несовершеннолетними спортивных секций, кинотеатров, фуд-кортов и непродовольственных магазинов. Эти ограничения также не будут действовать с 14 февраля.