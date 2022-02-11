Нижний Тагил, Свердловская область, 11 февраля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Администрацию Нижнего Тагила Свердловской области обязали предоставить жилую площадь ребенку-инвалиду. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Наталья Диева Жильё

Проверка выявила нарушение жилищных прав недееспособного ребенка 2005 года рождения. Его семья состоит на учете малоимущих граждан. Ребенок проживает в одной квартире с матерью, братом и бабушкой. В очереди на получение жилья семья находится за границей первой тысячи. Однако ребенок-инвалид имеет право на его внеочередное предоставление.

Прокуратура направила иск в суд. В инстанции удовлетворили требования надзорного органа. Администрацию Нижнего Тагила обязали предоставить ребенку-инвалиду жилье вне очереди.