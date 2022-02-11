Москва, 11 февраля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В пятницу, 11 февраля, оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ проведет президент России Владимир Путин. Об этом 11 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам представителя Кремля, 11 февраля глава Российского государства работает в своей резиденции в Ново-Огарево.

«Сегодня день такой рутинной непубличной работы. В середине дня он (президент РФ) проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона подготовила основные контуры ответа на реакцию США по предложениям о гарантиях безопасности.