Кемерово, 11 февраля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Кемеровской области, согласно итогам ежегодного обследования состояния здоровья населения за 2021 год, спортивным занятиям в организованной форме мужчины уделяют больше внимания, чем женщины. Такие данные приводит Кемеровостат.

Peoples Temple Jonestown Gallery Спорт

Спортом в организованной форме, то есть в различных секциях, занимались 8,8% мужчин и 6,1% женщин (от численности населения соответствующего пола).

При этом в городе спортом занимались 9,7% мужчин и 6,6% женщин, а в сельской только 3,4% и 3,0% соответственно.