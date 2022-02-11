Барнаул, 11 февраля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. К известию о том, что власти Калужской области вводят запрет на привлечение иностранцев по патентам в определенные сферы и выходят из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Алтайского краевого законодательного собрания Александр Молотов отнесся неоднозначно. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он напомнил, что есть бывшие соотечественники, а есть трудовые мигранты:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«В ситуации с миграционной политикой нужно четко разграничивать две ситуации. Первое. Переезд на ПМЖ в Россию наших бывших соотечественников, в результате распада СССР оказавшихся в суверенных сопредельных государств. Все они в большинстве своём русские или, как минимум, русскоязычные, с детства воспитывавшиеся и впитавшие нашу культуру, историю и обычаи. В отношении таких людей, я полагаю, Россия должна вести политику максимально благоприятную в части возможности получения российского гражданства и возможности обустройства на исторической родине.

Второе. Трудовые мигранты, не знающие русского языка и зачастую неуважающие нашу историю, религию, традицию, основной или даже единственной причиной переезда которых в РФ, является более благоприятное экономическое положение нашей страны. В отношении этой категории граждан российское миграционное законодательство должно быть максимально жестким.

Соблюдение законодательства о трудовой миграции и установленных нормативно числовых квот на мигрантов, проведение серьезного (а не зачастую формального, как сейчас) экзамена на знание языка, истории и традиций (в случае если они изъявят желание укорениться в РФ), незамедлительная депортация с территории страны в случае нарушения миграционного законодательства — такой должна быть российская миграционная политика. Такова моя позиция и позиция партии».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Калужская область заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии путём выхода из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 11 февраля написал в своём Telegram-канале губернатор области Владислав Шапша. Данная программа действует в регионе с 2007 года. Ее цель — возвращение в Россию граждан, воспитанных в традициях русской культуры, владеющих русским языком и в наибольшей мере способных к адаптации и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей российского сообщества. За 14 лет в область прибыло более 90 тысяч соотечественников.

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