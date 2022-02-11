Боровск, Калужская область, 11 февраля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша неожиданно заехал в Многофункциональный миграционный центр в Боровском районе. Первый попавшийся на пути губернатора «гость с юга» русским языком не владел, но с гордостью представил главе региона сертификат о знании русского языка, сообщает 11 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на калужского губернатора.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Мигранты

«Принял решение. С сегодняшнего дня все документы от мигрантов, которые по факту не знают нашего языка, но предоставляют «липовые» сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки», — написал Владислав Шапша на своей странице в социальных сетях.

Ранее в комментарии съемочной группе программы «Вести недели» калужский губернатор Владислав Шапша заявил, что за 15 лет в Калужской области было создано порядка 30 тысяч рабочих мест.

«Есть, конечно, и те отрасли, где мы не видим необходимости использования иностранной рабочей силы. Например, общественный транспорт, общественное питание, розничная торговля. И мы планируем ввести ограничения на использование в них иностранцев», — отметил в телеэфире Владислав Шапша.

Кстати, в беседе со столичной телегруппой начальник управления образования города Обнинска Татьяня Волнистова согласилась с тем, что в местных школах имеются немалые проблемы с адаптацией детей-инофонов, так как многие не владеют русским языком. И здесь обнинские педагоги предлагают не сразу направлять детей иностранцев в образовательные организации города, а открывать для них годичные подготовительные курсы и привлекать к занятиям родителей и взрослых членов семьи.

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