Оренбург, 11 февраля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Оренбургской области Управление Ропотребнадзора отмечает увеличение жалоб дольщиков на застройщиков. Так, в 2021 году поступило 23 обращения граждан, что на 9% больше, чем в прошлом периоде.

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В жалобах речь шла о выявленных недостатках и необоснованном повышении цен на квартиры. По результатам рассмотрения жалоб в судах в пользу дольщиков присуждено 9,2 млн рублей, в том числе 152 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Стоит отметить, в январе-ноябре 2021 года под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве оренбуржцам предоставлено более 4,9 тыс. кредитов на сумму 13,4 млрд рублей (101% и 127% к соответствующему периоду 2020 года). Их доля в общем объеме выданных ипотечных кредитов составила 17,9%.