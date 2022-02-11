Ереван, 11 февраля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Подразделения ВС Азербайджана, занявшие приграничные территории в Сюникской и Гегаркуникской областях Армении, нарушили водоснабжение ряда окрестных сёл. Об этом сообщил в соцсети Facebook омбудсмен Армении Арман Татоян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Он написал, что азербайджанские военные взяли под контроль ряд водоёмов и жители сёл перестали получать воду. Они вынуждены продавать скот, так как его нечем поить.

«Реальным решением нарушений является удаление азербайджанских вооруженных сил с наших сёл и дорог, чтобы гарантировать права гражданского населения. Это просто жизненно важный вопрос», — заявил омбудсмен.

Татоян отметил, что после делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы вопрос может быть решён, но пока нужно добиться нормальной и безопасной жизни для местных жителей.

Напомним, в мае 2021 года Азербайджан «уточняя» в одностороннем порядке границу занял часть территории в Сюникской и Гегаркуникской областях возле Чёрного озера. Периодически там продолжаются перестрелки. Были сообщения об убитых армянских военнослужащих, а также о раненых с обеих сторон.