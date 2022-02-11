Париж, 11 февраля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В министерстве национального образования Франции объявили, что 5907 школьных классов закрыли из-за коронавируса, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Ученик

На прошлой неделе 16 836 школьных классов были закрыты.

По данным национального образования Франции, за последние семь дней у 146 347 учащихся и 12 323 сотрудников школ был выявлен положительный результат на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Франции, в стране за сутки выявили 153 025 случаев заражения коронавирусом.