Белгород, 11 февраля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Блогера, который в форме сотрудника ДПС изображал петуха и кукарекал в во время эфира в TikTok, установили полицейские в Белгороде, сообщили ИА REGNUM 11 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

Приложение TikTok

Мужчина записал несколько роликов, на видео в Сети обратили внимание в полиции. Оперативники установили владельца аккаунта — им оказался житель региона 1988 года рождения. Как пояснил блогер, он купил форму в специализированном магазине, своими эфирами хотел привлечь внимание аудитории и монетизировать контент. Мужчина заверил, что «не хотел задеть интересы службы и принёс сотрудникам полиции свои извинения».

В ходе обыска в доме у тиктокера изъята полицейская форма. На блогера составили административный материал за незаконное ношение обмундирования, дело направили в суд.