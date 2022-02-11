Вашингтон, 11 февраля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Жертвами спецоперации по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши, проведённой военными США на северо-западе Сирии, стали по меньшей мере пятеро детей. Об этом со ссылкой на очевидцев 11 февраля сообщает газета Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

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Эти данные не совпадают с отчётом Пентагона, который заявил ранее о трёх погибших гражданам Сирии, включая детей. Минобороны США заявило, что во время налёта в доме главаря террористов находилось по меньшей мере 11 детей, в том числе восемь детей, которые благополучно покинули дом, и по меньшей мере двое, вероятно, погибли в результате взрыва.

При этом, как отмечает издание, на видео, снятых после операции, видны останки как минимум пятерых детей. Местный журналист, прибывший на место вскоре после операции американских военных, заявил газете, что обнаружил тела троих детей внутри дома и ещё двоих возле него.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пентагон заявил об успешно проведённой 2 февраля в на северо-западе Сирии операции против террористов, в ходе которой был ликвидирован главарь ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши. Тогда минобороны США сообщил, что жертв среди граждан США нет.

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Однако, по данным СМИ, жертвами перестрелки стали девять мирных жителей, включая двоих детей. Позднее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что в ходе спецоперации погибли трое мирных жителей Сирии, в том числе дети. По его словам, к жертвам среди гражданского населения привели «трусливые действия» главаря террористов.