Екатеринбург, 11 февраля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Житель Екатеринбурга пытался украсть деньги из банкомата. Реализовать задуманное ему не удалось. Однако своими действиями мужчина причинил ущерб банку в размере 1 млн рублей. Суд уже вынес приговор екатеринбуржцу. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

40.мвд.рф Банкомат

Злоумышленник заранее изготовил самодельное устройство и отправился к банку. Он зашел в зону обслуживания клиентов, где инициировал хлопок устройства. Повреждения банкомата оказались не настолько серьезными, чтобы екатеринбуржец смог забрать деньги. Мужчина покинул место преступления, не получив желаемого.

Суд признал екатеринбуржца виновным в покушении на кражу, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и умышленном повреждении чужого имущества. Мужчина проведет 5,5 лет в колонии общего режима. Кроме того, он выплатит банку более 920 тысяч рублей.