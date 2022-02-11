Сеул, 11 февраля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел 11 февраля встречу с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном, с которым обсудил пути расширения двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В ходе встречи южнокорейский лидер назвал Камбоджу важным партнёром по стратегии снижения зависимости от Китая, подчеркнув, что отношения между странами динамично развиваются в различных областях.

Мун Чжэ Ин сообщил о том, что подписание в прошлом году двустороннего соглашения о свободной торговле является «значимым событием», а также поздравил Камбоджу с началом председательства в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В свою очередь, Хун Сен попросил Сеул как можно скорее ратифицировать соглашение о свободной торговле, а также увеличить объём инвестиций, оказав поддержку промышленному сектору страны.