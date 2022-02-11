Париж, 11 февраля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В текущем году спрос на нефть вырастет на 3,2 млн баррелей в сутки (б/с) и составит 100,6 млн б/с. Это следует из обнародованного 11 февраля отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

При этом ранее МЭА оценивало рост нефтяного спроса в 2022 году в 3,3 б/с, однако эта цифра была снижена из-за продолжающихся ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.

Также указывается, что запасы нефти стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в декабре минувшего года уменьшились на 60 млн баррелей, составив 2,680 млрд баррелей и это самый низкий показатель за последние семь лет. В то же время, отмечается, что запасы стран ОЭСР за год уменьшись на 355 млн баррелей.

Кроме того, уточняется, что хроническое отставание стран ОПЕК+ в восстановлении нефтедобычи может способствовать более сильной волатильности на рынке нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, цена нефти марки Brent на Московской бирже 10 февраля возобновила уверенный рост, и к вечеру прибавила более 1% стоимости, снова поднявшись в область $93 за баррель.