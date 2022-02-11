Москва, 11 февраля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Российские учёные — одни из лучших в мире, в этом уверены 71% жителей России. Не согласны с этим 20%. Об этом свидетельствует опрос, проведённый ВЦИОМ.

Ilkasan 02 Молодые ученые в науке

По мнению 38%, наука в России находится на подъёме: совершаются открытия, оказывающие влияние на развитие общества. 29% придерживаются мнения, что открытия совершаются, но не оказывают влияния на общество. 22% полагают, что не совершается серьёзных открытий.

Заявили, что российская наука лидирует в военной сфере 28%. Отмечают лидерство в здравоохранении 18%, космической сфере — 17%, в физико-математической сфере и атомной отрасли — по 6%, программировании и IT-технологиях — 4%.

Опрос по телефону проведён 24 ноября 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало, самые важные качества, которые должны быть присущи современному российскому учёному — целеустремлённость (28%), интеллект и нестандартное мышление (26%), интерес к науке (18%).

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