Ростов-на-Дону, 11 февраля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Почти 11 тыс. подписей против двукратного роста платы за капитальный ремонт собрали активисты в Ростовской области за несколько дней. Люди считают, что увеличение тарифа может привести к обострению социальной напряженности и снижению собираемости самих взносов.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

В пример приводится сумма оплаты однокомнатной квартиры (33 кв. метров) 660 рублей в месяц или 7 920 рублей в год и трёхкомнатной квартиры (58 кв. метров) — 1 160 рублей в месяц или 13 920 рублей в год.

«Инфляция в Ростовской области по итогам 2020 года составила — 5,2%, в 2021 году — 8,6%, меры по увеличению темпов и улучшению качества капитального ремонта не принимаются, при этом рост размера тарифа за капремонт составит почти — 102%, таким образом рост взноса не сопоставим росту инфляции. Если денег не хватает, то, в первую очередь, власти должны изыскивать средства в бюджете, а уже потом переносить ответственность на граждан», — уверены активисты.

Средний размер тарифа за капитальный ремонт в соседних регионах на 2022 год установлен в размере от 6,95 рубля за 1 кв. метр (Краснодарский край) до 9,82 рубля (Воронежская область). Самый дорогой тариф в Москве — 20,99 рубля за 1 кв. метр. При этом средняя заработная плата на Дону — 35,5 тыс. рублей, в Москве — 109,5 тыс. рублей.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области начался сбор подписей против двукратного повышения тарифов на капитальный ремонт. Активисты считают рост платы безосновательным в условиях ухудшения социально-экономической ситуации в стране, роста инфляции, падения уровня жизни и реальных доходов граждан. На состоявшейся в конце января 2022 года ежегодной пресс-конференции глава региона Василий Голубев отметил, что пойти на повышение власти заставили «экономика и возможности».