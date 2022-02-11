Липецк, , 12:28 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 160 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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11 февраля выявлено 1920 новых случаев заражения коронавирусом — на 187 больше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 106 тыс. 344 случая заражения.

За весь период наблюдения 87 тыс. 362 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 1205 — за последние сутки.

За весь период скончались 3129 человек. Подтверждено семь новых летальных случаев за последние сутки.