Тюмень, 11 февраля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. На Ямале значительно повышается размер социальной выплаты для приобретения нового жилья в Тюменской области для переселенцев по программе «Сотрудничество». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вторичное жильё

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья, применяемая в целях расчёта размера социальной выплаты, увеличивается с 48 296 до 71 264 рублей. При расчёте социальной выплаты в составе семьи получателя будут учитываться совместно проживающие супруги, родители, дети, иные родственники, признанные членами семьи в судебном порядке.

Причём при получении соцвыплаты квартиры в домах в деревянном исполнении, а также аварийных домах, принадлежащие гражданам на праве собственности или занимаемые по соцнацму, отойдут в муниципальную собственность.

В результате внесения изменений в условия программы «Сотрудничество» планируется увеличить объём расселения аварийного жилья в ЯНАО, отмечают в правительстве региона.