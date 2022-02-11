Краснодар, , 12:26 — REGNUM В Краснодарском крае в больницы за сутки попали 675 пациентов с заражением коронавирусом, сообщается 11 февраля на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 10 февраля, сообщалось о 623 попавших в больницу пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе за сутки подтвердили 3 771 случай заражения коронавирусом — на 271 случай больше, чем накануне. По данным регионального оперштаба, среди новых пациентов числе 425 детей в возрасте от 3 дней. Лидируют по числу заражений за сутки Краснодар (1291 случай), Новороссийск (466), Геленджик (184).

С начала пандемии в регионе подтверждено 172 726 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 112 885 человек, скончались 10 178 пациентов.

На утро 11 февраля в стационарах лечатся 5463 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них с подтвержденным диагнозом — 3190. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 106 жителей, на ЭКМО — ещё шесть пациентов.