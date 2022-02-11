Москва, 11 февраля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Конгресс молодых учёных в парке науки и искусства «Сириус» будет проводиться каждый год. Об этом говорится в перечне поручений президента России Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства поручил ежегодно проводить встречу молодых учёных в «Сириусе» и такие же мероприятия в других регионах. Участникам встречи обеспечат бесплатное проживание.

Дополнительные бюджетные ассигнования для проведения Конгресса молодых учёных необходимо «предусматривать начиная с 2022 года при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период».

Ответственным за выполнение поручения назначен глава правительства РФ Михаил Мишустин. Доклад по поручению должен быть подготовлен к 31 марта и 15 декабря, а далее — ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, Конгресс молодых учёных, проходивший 8−10 декабря 2021 года в Сочи, стал ключевым мероприятием Года науки и технологий в России.

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