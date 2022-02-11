Москва, 11 февраля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Ситуация вокруг программы по переселению соотечественников является попыткой отвлечь от создаваемых проблем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Ожидать выходов других регионов из программы не следует», — считает Синельщиков.

Он против того, чтобы все беды сваливать на мигрантов.

«Когда мы начинаем все валить на иностранцев, это ничего хорошего не дает. Это попытка отвлечь от проблем, которые создает правительство РФ своим неумелым руководством. Ничего другого я в этом не вижу», — рассуждает парламентарий.

«Проблемы мы сами создаем, они нам очень много всего построили и помогают. А преступность среди них ниже, чем среди коренных россиян на 100 тыс. человек», — добавил депутат Госдумы.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что намерен принять ряд мер в отношении мигрантов, в частности, им запретят привлекать иностранцев по патентам в торговлю, пассажирские перевозки, кадровые агентства и общепит.

Кроме того, по его словам, Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, находящихся за рубежом.