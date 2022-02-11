Москва, 11 февраля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Правительство России финансово поддержит регионы ради того, чтобы субъекты пользовались зелёными облигациями. Об этом 11 февраля заявил глава Минприроды Александр Козлов на «правительственном часе» в Совфеде.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Козлов

«Мы понимаем, что не все возмездные меры могут быть востребованы субъектами. Поэтому планируем ввести прямое субсидирование из федерального бюджета тех регионов, которые из-за дефицитов бюджетов самостоятельно не справятся, но при этом пройдут весь жизненный путь на то, чтобы попробовать воспользоваться зелёными облигациями», — заявил Козлов.

В целом, по его словам, правительство предоставит субсидии на процентную ставку для строительства инфраструктуры.

«Эта мера позволит дать рынку беспрецедентно дешёвые ресурсы — около 4% годовых на 12 лет, а общий объём поддержки — 100 млрд рублей», — указал он.