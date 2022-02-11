Магас, , 12:25 — REGNUM В Ингушетии до 2025 года полностью закроют очередь на получение жилья лицами из категории детей-сирот, которые были включены в списки на 1 января 2020 года. На эти цели будет направлено более 1 млрд рублей, сообщили 11 февраля в пресс-службе главы и правительства республики.

Строительство жилья Inginstroy.ru

В 2021 году в Ингушетии были предоставлены квартиры 28 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Ещё восемь очередников заключили договоры найма специализированного жилого помещения.

Представитель аппарата уполномоченного по правам человека в регионе Аминат Парчиева предостерегла от нарушений при решении вопроса с жильем для детей-сирот. По её словам, в адрес омбудсмена часто поступают жалобы от этой категории граждан на затягивание в предоставлении жилья, ненадлежащим качеством квартир. Парчиева также отметила сложность процедур торгов при покупке жилья.

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