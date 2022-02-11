Горно-Алтайск, 11 февраля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Республике Алтай на уходящей неделе зарегистрировано 2291 случай заболевания ОРВИ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, это в 1,3 раза меньше, чем не прошлой неделе.

Ponchikov.net ОРВИ у ребёнка

Заболеваемость среди детей снизилась в 1,4 раза — зарегистрировано 824 обращения к врачам (1213 на прошлой неделе). Госпитализировано с симптомами ОРВИ и гриппа 16 человек, в том числе три ребёнка.

«53 пациентам выставлен диагноз «внебольничная пневмония», в то числе — 3 у детей до 14 лет (5 неделя — 86). Зарегистрировано 4 летальных исхода заболевания (5 неделя — 6)», — отметили в управлении.

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