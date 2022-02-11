Брюссель, , 12:24 — REGNUM 10 февраля на официальном сайте Европейской комиссии опубликован зимний экономический прогноз, в котором ведомство повысило свои экономические прогнозы для Польши на 2022 год, а также немного понизило их на следующий — 2023-й — год. Также в отчете отмечено, что рост ВВП Польши в прошлом году оказался выше, чем прогнозировалось.

Еврокомиссия. Брюссель Ec.europa.eu

По оценкам экспертов ЕС, ВВП Польши вырастет на 5,5%. Это дает Польше, вместе с Ирландией и Португалией, третье место в ЕС после Мальты с ростом ВВП в 6,0% и Испании (5,6%.).

Экономический рост в Польше в прошлом году также был выше, чем прогнозировала Еврокомиссия. В осенних прогнозах говорилось, что ВВП республики вырастет на 4,9%, но по итогам 2021 года рост составил 5,7%.

Однако Еврокомиссия прогнозирует, что в республике будет расти инфляция из-за постоянных перебоев в поставках товаров, вызванных пандемией, и роста цен на энергоносители.

Эксперты ЕС прогнозируют, что, несмотря на снижение НДС на продукты питания и электроэнергию, инфляция в Польше в этом году составит 6,8%, что является самым высоким показателем в ЕС. Предвидится, что в 2023 году инфляция снизится до 3,8%.