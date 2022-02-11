Пекин, , 12:22 — REGNUM Цель формата Quad, объединяющий Индию, США, Японию и Австралию, заключается в сдерживании развития Китая. Об этом 11 февраля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«По сути, это (QUAD) инструмент сдерживания Китая и сохранения гегемонии США», — сказал он.

По его словам, холодная война давно закончилась, а так называемый «союз по сдерживанию Китая» непопулярен и не имеет перспектив.

Напомним, «Четырехсторонний диалог по безопасности», также известный под обозначением Quad, включает в себя страны Индо-Тихоокеанского региона и имеет ярко выраженную антикитайскую направленность.