Ростов-на-Дону, , 12:21 — REGNUM Из-за коронавируса в Ростове-на-Дону отменён матч 13-го раунда предварительного этапа Лиги чемпионов 2021/22 между «Ростов-Доном» и «Бухарестом» (Румыния). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе команды.

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«Вечером 10 февраля румынский клуб обратился в «Ростов-Дон» и сообщил о том, что шесть игроков команды накануне вылета в Россию получили положительный тест на COVID-19», — уточнили в пресс-службе.

Европейская федерация гандбола утвердит новую дату матча позднее.

ИА REGNUM сообщало, что ранее Федерация гандбола РФ и московский ЦСКА отказались переносить матч с «Ростов-Доном» из-за коронавируса. Столичная команда одержала ожидаемую победу над молодёжным составом донской команды.