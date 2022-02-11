Калуга, , 12:20 — REGNUM Решение о том, что Калужская область выходит из Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, которое 11 февраля обнародовал губернатор Калужской области Владислав Шапша, подержат многие российские губернаторы. Вероятно, инициатива, которая могла бы заблокировать возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии, получит федеральную поддержку, считает автор авторитетного телеграм-канала Gubery.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Давайте посмотрим, что произошло в других субъектах РФ. В Калининградской области Алиханов запретил работу мигрантам в некоторых отраслях. В ХМАО Комарова запретила 8 сфер деятельности для мигрантов. В Тюменской области запретили мигрантам работать в такси и общественном транспорте с 1 января 2022 году. В Тверской области с 2022 году установили запрет на работу мигрантов в ряде сфер экономики, соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Руденя.

В этом году в Якутии трудовым мигрантам было запрещено работать по 33 видам деятельности (ещё в 2019 году). Этот список власти Якутии продлевают в феврале каждого года. В соответствии с указом главы Якутии, мигрантам запрещено торговать оптом и в розницу, кроме торговли автомобилями и мотоциклами. Кроме того, им нельзя работать в сферах образования, здравоохранения и заниматься научной деятельности.

Да, рабочая сила нужна, увы, многие жители России не готовы работать дворниками и рабочими на стройках, а многие работодатели не готовы платить достойные деньги за эти навыки, поэтому дешёвая рабсила кажется выходом из ситуации. Но это только на первый взгляд.

Действительно ли эта рабочая сила такая «дешёвая»?! Бесплатное обучение в школе, бесплатное обслуживание в больницах, это всё наша плата, наша — налогоплательщиков россиян! Ведь 1 мигрант это ещё и его многочисленная семья, которая ложится бременем на регион, а 100 мигрантов, а 1000, а десятки тысяч?!

Проблемы с мигрантами начались в России давно, но только все стыдливо помалкивали об этом, и на наш взгляд, именно пандемия поставила этот вопрос ребром. Давайте вспомним про криминогенность мигрантского сообщества, про их нелицеприятное поведение на улицах городов и поселков российских регионов, про школьные драки, именно эти моменты и стали последней каплей терпения россиян.

А вот и то, что сегодня ярко продемонстрировал сам Шапша, когда неожиданно заглянул в Многофункциональный мигрантский центр в одном из районов региона и пришёл в ужас:

Владислав Шапша «Он вообще не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса! Первый попавшийся «гость с юга». Русским языком явно не владеет. Но, о чудо! Сертификат о знании русского языка на руках. Принял решение. С сегодняшнего дня все документы от мигрантов, которые по факту не знают нашего языка, но предоставляют «липовые» сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки. Также приняли решение ввестизапрет на привлечение иностранцев по патентам в следующих областях экономики: торговля, пассажирские перевозки, кадровые агентства и общепит. У работодателей будет три месяца на урегулирование этого вопроса с сотрудниками».

И здесь возникает ещё один момент — мигранты это лёгкий способ «срубить бабла» на липовых сертификатах, справках, прописках. И с этим тоже надо разбираться! Российские губернаторы намерены жёстко решать мигрантский вопрос в интересах жителей своих регионов, надеемся, что получат и федеральную поддержку. Не будем вспоминать строки солнца русской поэзии про русский бунт, но вангуем, он точно будет беспощаден. И причиной станут не цены, медицина или пенсии, а безопасность, своя и близких, а у этой опасности, увы, есть реальные мигрантские корни».

Как сообщало ИА REGNUM, программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников в Калужской области действует с 2007 года. Ее цель — возвращение в Россию граждан, воспитанных в традициях русской культуры, владеющих русским языком и в наибольшей мере способных к адаптации и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей российского сообщества. За 14 лет в область прибыло более 90 тысяч соотечественников.

Читайте также: Калужская область выходит из программы переселения соотечественников