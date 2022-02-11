Белгород, , 12:21 — REGNUM В Белгородской области за минувшие сутки выписали после лечения 495 ковид-пациентов, зарегистрировано четыре летальных исхода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля в региональном оперативном штабе. На вакцинацию от COVID-19 записались ещё 627 жителей.

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С начала пандемии в Белгородской области выявлено 97 979 носителей инфекции. Завершили лечение выздоровлением 83 999 человек, скончались от осложнений 1 970 жителей. В стационарах находятся 1 137 пациентов, получают медицинскую помощь амбулаторно 10 873 белгородца.

На вакцинацию от подано 1 056 692 заявки, двукратные прививки сделали 977 574 жителя.

По данным федерального оперативного штаба, за сутки в больницы госпитализировано 175 новых ковид-пациентов.