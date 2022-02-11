Саратов, , 12:26 — REGNUM В Саратове в результате схода снежной массы с крыши дома пострадал мужчина. Следственные органы организовали проверку, сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Василий Суриков. Крыши зимой. 1880-е

Инцидент произошел 11 февраля. Предположительно, от падения снега с крыши дома №16 по улице Международной в Саратове пострадал 46-летний мужчина, которого доставили в медицинское учреждение.

ИА REGNUM напоминает, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителей региональных подразделений СКР дать правовую оценку всем случаям падения льда и снежных масс с крыш на людей, в том числе на детей, и привлечь виновных к ответственности.

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