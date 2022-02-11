Москва, 11 февраля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В 2021 году отрасль сбора, обработки и утилизации отходов оказалась самой быстрорастущей в России. Об этом 11 февраля заявил глава Минприроды Александр Козлов на «правительственном часе» в Совфеде.

Kremlin.ru Александр Козлов

«Начала давать эффект мусорная реформа. По данным Росстата, отрасль сбора, обработки и утилизации отходов в прошлом году стала самой быстрорастущей. Рост на 35% — она обогнала такую отрасль, как недропользование и фарма», — заявил Козлов.