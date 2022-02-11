Орел, 11 февраля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Чуть менее пяти тысяч человек приехали в Орловскую область в рамках государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом». Данные на январь 2022 года привели в пресс-службе правительства региона.

Флаг Орловской области

Как уточняется, с момента старта в Орловской области государственной программы регион принял более 4,9 тыс. соотечественников.

«Мероприятия программы направлены на социально-экономическое и демографическое развитие Орловской области. Прибывающие из зарубежья соотечественники — это люди, воспитанные в традициях российской культуры, владеющие русским языком и не желающие терять связь с Россией. Более того, это дополнительные рабочие руки и квалифицированные кадры», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что программа стартовала в Орловской области в 2014 году. Тогда заявлялось о планах принять в регионе до 2020 года 1 425 человек.