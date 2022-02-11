Санкт-Петербург, , 12:24 — REGNUM В Ленинградской области, после небольшого похолодания в грядущие выходные дни, ожидается неделя оттепели с мокрым снегом. Об этом 11 февраля сообщил начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Река Вуокса частично покрыта льдом в Ленобласти Елена Молчанова © ИА REGNUM

«С субботы на воскресенье к региону подойдет новый циклон. Начнется новый период оттепели, который продлится всю следующую неделю. Температура воздуха будет близка к нулю. В дневные часы, практически по всей территории Ленобласти, положительные значения от нуля до +3 градусов. В ночные часы будут понижения, особенно в восточных, северных районах Ленобласти от нуля до минус 5 градусов», — пояснил главный синоптик Северной столицы.

По прогнозу на 12 и 13 февраля, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. В ночь на субботу, 12 февраля, местами, а днем в большинстве районов пройдет небольшой снег, днем — мокрый снег. Будет дуть западный, юго-западный ветер скоростью 5−10 м/с, днем в прибрежных районах порывы будут достигать 13 м/с. Температура воздуха ночью −3…−8 градусов, местами до минус 12 градусов, днем 0…-5 градусов. На дорогах гололедица.

В воскресенье, 13 февраля, будет преобладать облачная погода. Ночью местами также пройдет небольшой снег, днем в большинстве районов ожидаются осадки, местами небольшие в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, южный 7−12 м/с, в прибрежных районах до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем −2…+3 градуса. На дорогах сложная обстановка.

В дальнейшем характер погоды будет меняться и зависеть от циклонов. Так, всю неделю с 14 по 20 февраля на регион будет влиять обширный циклон, который сейчас стоит над Северной Атлантикой, потом будет над Норвежским, а затем над Баренцевым морями.

«Мы постоянно находимся либо в восточной, либо в южной части циклона. Ветра от южного до западного направлений, которые приносят очень теплую воздушную массу. Прохождение атмосферных фронтов будет почти постоянно вызывать осадки, в основном в виде снега и мокрого снега, особенно на западе Ленобласти», — пояснил Александр Колесов.

В дальнейшем, в третьей декаде февраля, вновь ожидается небольшое понижение температуры воздуха.

«Но устойчивого понижения или вторжения антициклона, который принесет холодную воздушную массу, я не вижу. И, скорее всего, опять в 20-х числах будут оттепели. По долгосрочному прогнозу мы этого и ожидали. Общий характер погоды — теплее от нормы на один-три градуса, в зависимости от района Ленобласти. А также большое количество осадков — больше 100−150%. Хотя, за прошедшие десять дней, кроме Выборгского района, сильных осадков у нас не наблюдалось», — подчеркнул он.

В настоящий момент снежный покров на территории Ленобласти значительный. Так, самый минимум, 30 см, у Финского залива, в остальных местах — 50−70 см и более. Что касается льда, то почти Ладожского озера и Финского залива наблюдается припай. В открытой части — плавучий лед.