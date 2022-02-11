Мытищи, Московская область, , 12:25 — REGNUM В городском округе Мытищи пострадал школьник. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

Убийство Mate Marschalko

Сообщается, что прокуратура организовала проверку в связи с травмированием несовершеннолетнего в школе в Мытищах.

По информации сообщества «Мытищи.live» в Instagram, ЧП произошло в одной из школ поселка Пирогово, где один ученик шестого класса ударил другого ножом. Пострадавший госпитализирован.

«Очевидцы сообщают, что пострадавшего передали врачам скорой помощи с сильной кровопотерей. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего», — рассказали в группе.

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