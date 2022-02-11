Варшава, , 12:24 — REGNUM Государственная нефтегазовая компания Польши (PGNiG) подала встречный иск после того, как российский «Газпром» обратился в суд с требованием о повышении цены на природный газ. Об этом говорится в сообщении польского концерна.

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В компании подчеркнули, что готовы отстаивать свою правоту в Стокгольмском арбитражном суде. В PGNiG уверены, что Газпром безосновательно потребовал повышения контрактной цены, и просят арбитраж отклонить претензии российской стороны.

«Независимо от просьбы отклонить требования «Газпрома», PGNiG дополнительно подала встречные иски о снижении контрактной цены», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января, после неудачных переговоров о пересмотре контракта на поставку газа, Газпром обратился в суд с иском против PGNiG.

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