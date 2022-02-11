Вашингтон, 11 февраля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Запасы ракет-перехватчиков Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) помогут пополнить из-за участившихся атак йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) США. Об этом 10 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Кеннета Маккензи.

Patriot

«Мы поможем пополнить запасы перехватчиков. Мы сделаем все возможное, чтобы содействовать защите ОАЭ», — сказал он.

При этом, по данным источника, ранее власти ОАЭ обратились в частном порядке к Вашингтону для пополнения своих запасов ракет-перехватчиков для систем ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и ЗРК Patriot.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новая иракская военизированная группировка опубликовала в сети ультиматум, адресованный властям ОАЭ.