Душанбе, , 12:15 — REGNUM В Душанбе сегодня, 11 февраля, на стадионе «Авиатор» обнаружено тело подростка — учащегося одной из школ города. Об этом сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на источник.

Милиция Таджикистана Людской

В пресс-центре МВД Таджикистана и УМВД Душанбе «Азия-Плюс» подтвердили этот факт, и заявили, что оперативная группа уже отправлена на место происшествия.

«В дежурную часть поступил звонок о ЧП, рабочая группа отправлена на место. Как только выясним обстоятельства произошедшего, сообщим СМИ», — сказали изданию в столичной милиции.