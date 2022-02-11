Москва, , 12:15 — REGNUM Минприроды совместно с Минпромторгом РФ разработает справочник наилучших доступных технологий по ликвидации накопленного вреда. Об этом 11 февраля заявил глава Минприроды Александр Козлов на «правительственном часе» в Совфеде.

Александр Козлов Kremlin.ru

«Наша задача с Министерством промышленности России разработать справочник наилучших доступных технологий по ликвидации накопленного вреда. Рождается, в принципе, новая отрасль», — заявил Козлов.

«А что скрывается под этой формулировкой, объекты накопленного вреда? Это бесхозные полигоны, куда сливались опасные отходы, брошенные хвостохранилища горняков и фабрик, нефтешламовые амбары. К концу прошлого года мы ликвидировали 66 подобных объекта», — указал он.