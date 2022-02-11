Тбилиси, 11 февраля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Политическая обстановка в Грузии будет оставаться напряжённой до тех пор, пока основанная бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение» (ЕНД) не будет ослаблена. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала «Палитраньюз».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Он отметил, что ЕНД продолжает оставаться второй по величине партией в стране. При этом с ней связаны «самые гнусные преступления», совершенные, когда эта политическая сила была у власти.

«У них нет ресурсов, чтобы стать системными игроками в этой политической системе. У них нет для этого ресурсов, поэтому ненависть и ложь ежедневно генерируются всеми их СМИ», — заявил Кобахидзе.

По его мнению, из-за ЕНД общество в целом относится с недоверием к политикам. Пока эта партия сохраняет свои позиции, накал в обществе не будет ослаблен.

«Есть только один способ снизить поляризацию и улучшить политику — эта политическая сила должна быть ослаблена, её надо ослабить в принципе и по существу», — сказал лидер «Мечты».

Напомним, ЕНД была основана Саакашвили до его прихода ко власти в Грузии в ходе переворота, названного «революция роз». Партия перешла в оппозицию, когда проиграла на парламентских выборах в 2012 году «Мечте». В последние годы «националы» ведут агрессивную политику. Они сосредоточились на протестных митингах и эпатажных акциях.