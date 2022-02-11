Новосибирск, , 12:13 — REGNUM В Новосибирской области особый режим работы налоговых органов продлён с 14 по 25 февраля включительно. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы.

В налоговой инспекции Nalog.ru

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Новосибирцам рекомендовали минимизировать посещение налоговых инспекций.

«Большинство вопросов можно решить с помощью официальных электронных сервисов на сайте ФНС России, в частности — через личный кабинет налогоплательщика», — подчеркнули в управлении.

Напомни, что особый режим работы налоговых органов в Новосибирской области ранее был введён со 2 по 11 февраля включительно.

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