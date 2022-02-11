В налоговых органах Новосибирской области продлили антиковидные ограничения
Новосибирск, 11 февраля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Новосибирской области особый режим работы налоговых органов продлён с 14 по 25 февраля включительно. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы.
Nalog.ru
В налоговой инспекции
Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»
Новосибирцам рекомендовали минимизировать посещение налоговых инспекций.
«Большинство вопросов можно решить с помощью официальных электронных сервисов на сайте ФНС России, в частности — через личный кабинет налогоплательщика», — подчеркнули в управлении.
Напомни, что особый режим работы налоговых органов в Новосибирской области ранее был введён со 2 по 11 февраля включительно.