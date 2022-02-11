Самара, , 12:18 — REGNUM Уголовное дело по признакам уклонения от уплаты налогов сотрудниками строительной фирмой возбуждено в Башкирии. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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Сообщается, что сотрудниками организации, которая занималась строительством жилых и нежилых помещений, предоставили в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость за период с апреля 2017 года по июль 2018 года.

По версии следствия, эти декларации содержат недостоверную информацию о наличии финансово-хозяйственных отношений с некоторыми предприятиями республики.

«При этом, сделки с данными контрагентами фактически не заключались, поставка товаров и выполнение работ ими не осуществлялась. В результате указанных противоправных действий, в бюджет Российской Федерации не были перечислены налоговые платежи в размере более 46 миллионов 900 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам уклонения от уплаты налогов. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе директора фирмы обвинили в сокрытии от налогов почти 4 млн рублей.