Ташкент, 11 февраля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Ташкенте под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева проходит совещание, посвященное безопасности дорожного движения. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«На совещании было отмечено, что состояние и инфраструктура дорог часто приводят к проблемам с дорожным движением, нарушениям и авариям», — говорится в сообщении.

В частности, более 2000 оживленных перекрестков и 9,5 тысяч пешеходных переходов не оборудованы светофорами и другими средствами. В населенных пунктах не хватает около 15 тысяч километров пешеходных и велосипедных дорожек.

«Особенно остро эта проблема стоит в Ташкенте, Бухарской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сырдарьинской, Хорезмской и Ташкентской областях, где ДТП с пешеходами выше, чем в других регионах», — говорится в сообщении.