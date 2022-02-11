Якутск, 11 февраля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Журналистке и блогеру Сусанне Рожиной определили меру пресечения в виде домашнего ареста. Такое решение принял Якутский городской суд 11 февраля, написал в своём телеграм-канале журналист и политолог Виталий Обедин.

Pixabay.com Вымогательство

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Он подчеркнул, что подозреваемой в вымогательстве запретили пользоваться интернетом.

Ранее в соцсетях распространили призыв поддержать Сусанну Рожину, так как у неё дома остались трое детей.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист и блогер из Якутии Сусанна Рожина подозревается в вымогательстве. Женщина пыталась получить 50 млн рублей от директора агентства недвижимости «РЦНиК» Гульнары Уваровой.